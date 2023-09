Skolehackerangreb er alvorligt ifølge ekspert - de berørte skal være ekstra opmærksom på mistænkeligheder

- Det er et led i deres psykologiske måde at drive forretning på. Først sørger de for, at ens systemer bliver ødelagt, så man ikke kan tilgå data, man skal bruge i dagligdagen. Derefter truer man med at lække data, og det man ser her er egentlig modus operandi (måde at arbejde på, red.), siger han.

Han tilføjer, at man aldrig kan gardere sig hundrede procent mod sådan et angreb, selvom det ikke sker hver dag.

- En hacker skal kun være heldig en gang, og en IT-ansvarlig skal være heldig hele tiden. Så det er et lidt 'unfair game', fordi man har så mange ting, man skal beskytte, siger han.

Hackernes afpresning ændrer dog ikke på, at it-selskabet skulle have grebet situationen anderledes an, som først gjorde elever og personale opmærksom på lækket fredag den 22. september.

- Normal praksis ville være, at man det fortæller med det samme. Det kan gøre, at nogle af dem, der kan være udsat for det her kan beskytte og forberede sig bedre på, der kan komme bagefter, siger Peter Kruse.

Vær ekstra opmærksom på usædvanligheder

Hackergruppen har lagt oplysningerne for de 8250 personer ud på det såkaldte dark web, der kun kan tilgås via specielle browsere.

Dermed er oplysningerne ikke tilgængelige for den almindelige internetbruger. Men det er alligevel for sent for de ramte elever og lærere at undgå, at andre mennesker der har adgang til det mørke internet får fingrene i eksempelvis CPR-numre.