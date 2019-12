Skoler er trætte af hærværk

I Sønderborg kommune har to skoler oplevet hærværk inden for de seneste uger.

På Gråsten Skole mødte de mandag ind til synet af en gennempløjet fodboldbane.

- De har kørt rundt i biler, lavet hjulspind og kørt græsset op, fortæller skoleleder Heidi Nørgaard.

Og på Hørup Centralskole kan man stadig se resterne af den røde spraymaling, der for to uger siden dukkede op på murene efter en weekend.

- Der har været skrevet skældsord som "fuck skole", og der var malet på banderne indtil fodboldbanen, siger Lotte Christensen, der er skoleleder i Hørup.

Hjælp din lokale skole Vice politiinspektør Christian Østergård rådgiver skoler, der har problemer med hærværk, og han opfordrer lokalområdet til at hjælpe. Det kan du gøre ved, at: Gå din aftentur og luft hunden ved den lokale skole.

Husk også at besøge skolen i ferierne, her er der især mange tilfælde af hærværk.

Skab liv omkring skolen ved hjælp af app's, hvor man kan arrangere geotracking-skattejagte for både børn og voksne.

Kameraer løser ikke problemet alene

På begge skoler har man allerede videoovervågning, men hvor effektivt det rent faktisk er, er svært at tyde.

- Udfordringen er jo, at vi ikke må filme ud over hele området, fordi det også er et offentligt område, forklarer Heidi Nørgaard fra Gråsten Skole.

Her har de især døjet med, at deres populær hoppepude det seneste år er blevet skåret op en håndfuld gange. På trods af at kameraet hænger blot ti meter væk. For kameraet må ikke filme selve hoppepuden.

- Konsekvensen er jo, at vi ikke længere har en hoppepude med luft. Det koster flere tusinde kroner at få den repareret hver gang, og vi har simpelthen ikke flere penge til det nu, siger skolelederen, der ærgrer sig godt og grundigt over situationen.

Skoleleder opfordrer derfor lokale til at gå en tur forbi skolen, hvis de alligevel lufter hunden om aften.

På fodboldbanerne på Hørup Centralskole er der malet en fuck-finger, der stadigvæk kan ses. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Hærværk berører personalet

På Hørup Centralskole har de også tidligere oplevet graffiti.

- For et par år siden havde vi besøg et andet sted på skolen og på hallerne. Skolen er stor, det er et stort område, som er svært at holde øje med, siger skoleleder Lotte Christensen.

Selvom det altså ikke er første gang, så berører episoden personalet og eleverne. For ligesom malingresterne, så hænger de grimme ord fast.

- Det påvirker os selvfølgelig. Personalet er kede af det, vi har skrevet ud til forældrene, og det er noget, vi har talt om med eleverne. Det gør da noget ved dem, fortæller Lotte Christensen.

Hverken politiet eller kommunerne registrerer antallet af hærværkssager på skolerne. Der findes derfor ingen tal på, hvor mange tilfælde af hærværk, der finder sted på danske skoler.