Skoler i Sønderborg ramt af hackerangreb

Det drejer sig om skolerne EUC Syd, Sønderborg Statsskole, Gråsten Landbrugsskole, Privatskolen-Als og Sønderborg International School.

En efterfølgende undersøgelse viser, at der som følge af angrebet har været en datalæk, som også berører de fem skoler.

- Vi tager det meget alvorligt. Vi har været i dialog med datatilsynet for at blive vejledt om, hvordan vi skulle forholde os i den her nye tilspidsede situation, og vi har orienteret de medlemsskoler, vi er databehandlere for, siger Birgitte Kastrup Hansen, der er vicedirektør ved IT-center Syd.