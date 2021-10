Skuffet fisker trods højere torskekvote end frygtet: - Det er lige ringe

Fiskeriforening forventer konkurser

Ifølge Danmarks Fiskeriforening, så vil de nye fiskekvoter i Østersøen for store konsekvenser for dansk fiskeri.

- Det er et slag i ansigtet for alle de medlemmer, som har hjemme i Østersøen. Det her trækker tæppet totalt væk under fiskeri i området. Det betyder, at der vil være fiskere, der går konkurs. Der vil være havne, der lukker, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.