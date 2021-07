Slut med slimet og snasket tang mellem tæerne: Ny maskine skal gøre strande hvide

En frisk dukkert kan nemt blive til en lidt anden oplevelse, hvis man får slimet og snasket tang eller søgræs mellem tæerne.

Den oplevelse vil Sønderborg Kommune gerne skåne badegæster og turister for, og derfor er der indkøbt en såkaldt strandrensemaskine, der skal køre på kommunens Blå Flag-strande. Sønderborg Kommune har ni strande med Blå Flag, der er en miljømærkningsordning, som garanterer, at stranden arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø.