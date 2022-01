Små erhvervsfiskere opgiver fiskepladser i kamp mod sæler

I Miljøstyrelsen sidder Ejgil Andersen. Han arbejder med beskyttede arter og naturpleje. Ifølge Ejgil Andersen er der intet i vejen for, at erhvervsfiskere kan få lov at skyde sæler.

- Erhvervsfiskere kan alle søge om tilladelse til at skyde spættet sæl. Dem er der nemlig så mange af, at vi i princippet kunne indføre almindelig jagt på dem. Men der er ikke mange fiskere, der søger om jagttilladelse. Det er ganske enkelt for svært og for tidskrævende for dem, at begive sig på jagt efter sæler, siger Ejgil Andersen.



Der skal være plads, men...

Henrik Bode har ikke selv jagttegn og har derfor aldrig søgt om en såkaldt reguleringstilladelse. For ham handler det om at tjene til dagen og vejen.

- Der skal da være plads til sæler også, selvfølgelig skal der det. Så må man finde ud af, hvor de skal være henne. Måske de kunne få nogle beskyttede områder, siger Henrik Bode, mens han strammer fortøjningen, så kutteren igen ligger stille ved kajen i Mommark Havn.