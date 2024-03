Små solceller kan erstatte batterierne i din fjernbetjening

Teknologien er indtil nu blevet til flere prototyper, som både er fleksible, millimeter tynde og gennemsigtige.

- Vores indendørs solcelleteknologi repræsenterer et skift i, hvordan vi tænker om energiforsyning i vores hjem. Det er som at have et lille solpanel indendørs, der konstant omdanner lys til elektricitet, og det kan revolutionere måden, vi driver vores hverdagsteknologi på, siger Bhushan Patil, der er forskeren bag teknologien.



I dag kan forskeren producere cirka 25 solcellepaneler om dagen, men inden for et år er det meningen, at produktionen dagligt kan lave 5.000.