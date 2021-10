Snart kan borgere rapportere anonymt om kommunen

I Sønderborg Kommune bliver det borgerrådgiveren, der foretager en kontrol af henvendelserne fra borgerne, hvor det for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører bliver håndteret af chefen for HR og arbejdsmiljø, chefen for byrådssekretariatet og næstformanden i Sønderborg Kommunes hovedudvalg.

Borgmester Erik Lauritzen (S), fortæller, at byrådet har tillid til at, at kommunes medarbejdere og forvaltninger overholder de retningslinjer og regler der er. Men skulle det ikke være tilfældet, så kan man benytte whistleblowerordningen

- Skulle det vise sig ikke være tilfældet, så er vi naturligvis interesseret i at få det at vide, så vi har mulighed for at undersøge sagerne og reagere på dem, hvis der er noget at komme efter, siger han.