Socialdemokrat er ny formand for Sydslesvigudvalget

Det bliver en kendt politiker med bopæl i Sønderborg, der fremover skal stå i spidsen for Sydslesvigudvalget.

Benne Engelbrecht overtager posten som formand for udvalget efter Christian Juhl (EL), der fortsætter som menigt medlem af Sydslesvigudvalget. Det oplyser Kulturministeriet.

Sydslesvigudvalget fungerer som bindeled mellem Folketinget og det danske mindretal i Sydslesvig.



Det er den nye kulturminister Jakob Engel -Schmidt (M), der har udpeget den rutinerede socialdemokrat, der også i perioden 2011 til 2014 var formand for udvalget.

Og Jakob Engel-Schmidt skriver, at han er godt tilfreds med at Benny Engelbrecht har takket ja til posten.

- Den dansk-tyske grænseregion er et forbilledligt eksempel på, hvordan kulturer, sprog og traditioner kan sameksistere på tværs af landegrænser og sikre gode forhold for mindretal. Som tidligere formand for Sydslesvigudvalget har Benny Engelbrecht et indgående kendskab til det danske mindretal og til arbejdet i udvalget.