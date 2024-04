Socialdemokratiet genopstiller borgmester til valg

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Jeg føler mig privilegeret ved at have den store opbakning fra partimedlemmerne i hele kommunen, siger Erik Lauritzen.

Udnævnelsen fandt sted ved partiets ordinære kredsrepræsentantskabsmøde, og dermed står det klart, at Lauritzen kommer til at gøre sit for at tage fire år mere i borgmesterstolen.

Ved valget i 2021 fik den nuværende borgmester 8.242 personlige stemmer, hvilket gjorde ham til kandidaten med flest stemmer.

Partiet oplyser, at de øvrige kandidater til byrådsvalget først vælges næste forår.