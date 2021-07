Sø forurenet efter storbrand

Sætte prop i vandsystemet

Ulkebøldam er en sø, der ligger i bydelen Ulkebøl i Sønderborg. Dammen løber ud i Augustenborg Fjord, og Sønderborg Kommune arbejder på at forhindrer, at det forurenede vand løber videre ud i fjorden.

- Vi er ved at sætte en prop i, så vi kan undgå, at det forurenede vand løber ud i Augustenborg Fjord, og det arbejde er vi i fuld gang med lige nu. Samtidig er vi sammen med Beredskabsstyrelsen i gang med at få flydespærringer lagt ud i Ulkebøldam for at stoppe forureningen i at sprede sig yderligere, siger Lisbeth Møller Jensen, der er afdelingsleder for Vand og Natur.



Udover at forhindre vandet i at komme videre er der også tilkaldt slamslugere for at suge det forurenede vand op af dammen.