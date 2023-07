Sølv til sønderjysk pigekor til WM for korsang

Sønderjysk Pigekor har vundet sølv ved World Choir Games i Sydkorea, hvor de konkurrerede mod de allerbedste kor fra hele verden. Det kan man se på korets Facebookside.

I alt 76 piger er med koret på den anden side af Jorden.

TV SYD besøgte koret før afrejsen, og ifølge dirigent Mette Rasmussen er det nogle meget dygtige kor, som det sønderjyske kor har været oppe imod - ikke mindst dem fra Asien.

- I Asien øver man ikke to og en halv time om ugen. Der øver man to og en halv time om dagen. Så vi skal over og lege med de store, og ambitionen er selvfølgelig hjemmefra at vinde det hele, fortalte hun den gang.