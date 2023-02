Sønderborg bibliotek vil trist tendens til livs

Mandag afholdte Sønderborg bibliotek et Read-a-thon eller langtidslæsning for børn og unge mellem 10 og 16 år. 15 unge deltog.

Men det er ikke nemt at få børn og unge til at læse, faktisk er det sværere i dag end det var for bare ti år siden, fortæller Sarah Bro Trasmundi, lektor på institut for sprog og kommunikation på SDU.

- Der er nationale og europæiske undersøgelser, der viser, at der er en nedgang i børn og unges læselyst og evne til at læse længere tekster, fortæller hun.

Bare i Sønderborg er antallet af udlånte bøger på biblioteket faldet med 51 procent fra 2009 til 2021, viser tal fra Danmarks Statistik.