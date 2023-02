Sønderborg Boldklub vinder pris for at tage socialt ansvar

De modtager DBUs 'En Del af Noget Større'-prisen, der er en pris, der gives til klubber, der tager et ansvar i samfundet og udbreder fodbolden til alle.

I Sønderborg er projektet et samarbejde mellem kommunen, organisationen Ombold og Sønderborg Boldklub, hvor klubbens formand ugentligt træner et hold af socialt udsatte.

Han glæder sig over at modtage prisen.

- Vi får slået græs af kommunen, og så ligger det meget naturligt for os, at vi kan hjælpe den anden vej rundt med at tage et ansvar i samfundet. Vi har alle faciliteterne og har flere sociale indsatser, så for os ligger det meget nært at hjælpe til, siger Dergham Abdul Rahman.