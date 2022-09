Sønderborg er vært for klimakonference

Den internationale klimakonference 100% Climate Neutrality Conference afholdes på Alsion.

Her har du mulighed for at møde Tysklands økonomi- og klimaminister og vicekansler, Robert Habeck, verdensførende klimaforsker og prorektor ved SDU, Sebastian Mernild, samt tidligere bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen Mads Clausen.

Det oplyser Syddansk Universitet.

Ifølge universitetet er der tale om en løsningsorienteret konference, der fokuserer på, hvordan vi opnår 100 procent CO2-neutralitet.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.