Sønderborg får international anerkendelse for klimaindsats

Det er ikke kun store, internationale byer som Los Angeles og London, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen.

Det kan de også i Sønderborg, hvor man netop har fået international anerkendelse for sin klimahandleplan, som sigter mod, at kommunen skal være CO2-neutral i 2029.

- Vores ambition er fortsat at være helt i front, og jeg er stolt over, at Sønderborg nu både kan bekræfte Paris-aftalen og inspirere andre byers klimaindsatser, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.

Anerkendt af de mest klimaopmærksomme byer

Det er den internationale sammenslutning af grønne byer C40, der består af 96 særligt klimaopmærksomme byer verden rundt, som har anerkendt Sønderborg Kommunes klimahandleplan. Planen bliver kaldt ”ProjectZero” og handler om at reducere kommunens CO2-udledning til nul i forhold til udledningen i 2017.

- Vores planer er blevet gennemgået meget kritisk af de bedste rundt om i verden og har nu fået stemplet godkendt. Større kan det ikke blive, siger Peter Rathje, direktør for ProjectZero.

Peter Rathje, direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune. Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

ProjectZero hviler især på tre ting: Biogas, vindkraft og solcelleanlæg. Både biogas og solceller er allerede opført som led i kommunens indsats. Og ifølge Peter Rathje er det et must, at vi satser grønt nu.

- Enten vil vi acceptere vand, sol og tørke og ellers gør vi noget i 11. time. Det er det, som det handler om. Så jo mere vi gør rettidigt, jo billigere bliver det, siger Peter Rathje.