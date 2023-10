Sønderborg får kvalitetsstempling af EU

I 2022 udpegede EU 100 byer, som skal udvikle nye metoder for grøn omstilling, så man kan forbedre mulighederne for at gøre alle europæiske byer klimaneutrale inden 2050.

De 100 byer har udarbejdet en Climate City Contract (CCC) med deres planer for klimaneutralitet. Torsdag blev de første 10 byer belønnet med det Mission Label, som fortæller, at deres kontrakt er gennemgået og godkendt af Europa-Kommissionen.

Sønderborgs kontrakt handler om den strategi og masterplan, som kommunen siden 2007 har arbejdet for at realisere. Målet er, at hele kommunens energisystem skal være CO2-neutralt i 2029.

I udgangen af 2022 havde man reduceret udledningerne med cirka 400.000 ton, hvilket svarer til 57 procent.