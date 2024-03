Sønderborg får ny skole med sportsprofil

Skolen har arbejdstitlen ”Midtbyskolen” og åbner i august 2024. Den samler elever fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, som vil blive undervist på den nye skole.

Den nye profil, Sport og bevægelse, skal signalere, at der både er fokus på bevægelse i bred forstand, hvor fysisk aktivitet integreres på hele skolen og bliver en del af alle elevers hverdag. Derudover skal profilen vise, at der også er fokus på sport og talentudvikling.

- Med Sport og bevægelse som profil for ”Midtbyskolen” er det ambitionen at skabe en skole, som har særligt fokus på at integrere bevægelse i dagligdagen for alle elever, da det for alle elever og målgrupper kan forbedre fysisk og mental sundhed, trivsel, læring, social inklusion mv, siger Jesper Smaling, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Derudover er det ambitionen at skabe gode rammer for et godt talentmiljø på skolen for at tiltrække og fastholde elever, der ønsker at have særligt fokus på det ved siden af deres skolegang.