Sønderborg Forsyning har fundet PFAS på deponi

I deponiet ved Skodsbøl er PFAS-stofferne blandt andet fundet i det vand, som er inde i deponicellerne og som pumpes til renseanlæggene. Mange af deponiets områder er flere årtier gamle og standarderne og kravene var dengang meget ringere end i dag.

- Desværre er der også fundet PFAS i grundvandet ved deponiet og i meget lave koncentrationer af det grundvand, der ledes ud i Nybøl Nor. Grundvandet her er ikke i et drikkevandsområde, understreger Stinne Stokkebo.

Hun forklarer, at i forbindelse med etableringen af de nyeste deponiceller, er det vurderet, at grundvandet kun løber mod havet. Der er dermed ikke risiko for forurening af drikkevandsboringer i nærheden.