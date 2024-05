Sønderborg Kommune bliver del af sønderjysk fællesskab

Nu bliver Sønderborg Kommune også en del af fællesskabet.

Den 1.januar 2025 slår kommunen sig sammen med de tre kommuner om at lave fælles udbud på varer- og tjenesteydelser for at opnå mere rentable aftaler.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune.

Tilbage i december 2022 startede de fire sønderjyske kommuner et formelt samarbejde op på it-området, og her er erfaringerne gode.

Det forstærkede samarbejde glæder derfor borgmester Erik Lauritzen.

- Vi kan se, at et sønderjysk samarbejde på det her område er det helt rette, som erfaringerne fra det fælles sønderjyske it-samarbejde, særligt på indkøbsdelen, også har vist. Ved en overgang til SUS (Det Sydjyske Udbudssamarbejde), vil der også være en bedre geografisk mulighed for at lave udbud i Sønderjylland, som er til fordel for borgerne i Sønderborg Kommune, men også i de andre sønderjyske kommuner, siger han.