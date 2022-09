Sønderborg Kommune vil være frikommune på ældreområdet

Som frikommune bliver man som kommune fritaget fra statslige regler og rammevilkår, og med det ønsker man i Sønderborg at skabe et tættere samarbejde mellem borgere og medarbejdere 'uden at være begrænset af dokumentation og bureaukrati, som kommunen formulerer det.

Desuden skal det være med til at give den enkelte borger mere selvbestemmelse.



- Sønderborg Kommune er presset på ældreområdet med flere ældre og rekrutteringsudfordringer, og der er hele tiden behov for at tænke nyt og anderledes for at løse vores udfordringer, siger borgmester, Erik Lauritzen (S), og fortsætter.

- Bliver vi frikommune, vil det give os mulighed for at gentænke arbejdsgange og afprøve nye metoder på ældreområdet, fordi vi kan frigøre os fra den normale drift, og derved vil det blive nemmere at lave en omstilling til glæde for borgerne, som tager mere hensyn til den enkeltes behov, siger han.