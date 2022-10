Sønderborg Kommunes bygninger skraber bunden i opgørelse over energiforbrug

Det skriver JydskeVestkysten.

I Sønderborg Kommune, hvor grøn omstilling i en årrække har været i fokus blandt andet i partnerskabet ProjectZero, vækker opgørelsen dog ikke uro.

- Vi er faktisk længere end de fleste kommuner med at energirenovere vores bygninger. Opgørelsen er udtryk for, at vi er bagud med at få omklassificeret bygningerne. Vi har været mere optaget af at få gjort noget ved tingene. Det er dyrt at få bygningerne klassificeret, men i byrådet har vi afsat penge til det i sidste års budget, og det skal vi i gang med, siger borgmester Erik Lauritzen (S) til JydskeVestkysten.

Borgmesteren fortæller desuden, at byrådet af flere omgange har afsat hundredvis af millioner til energirenoveringer. Det er investeringer, som tjener sig ind, når energiforbruget kan skæres ned.