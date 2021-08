Sønderborg lokker med biografbilletter og gratis kaffe for at få en bedre affaldssortering

Affald er ikke altid det nemmeste at få folk til at interessere sig for. Derfor har man taget forskellige lokkemidler med til Stenbjergparken.



- Vi prøver at tage den positive vinkel på den her oplysningskampagne. Ikke for mange hævede pegefingre og skældud. Vi giver en kop kaffe. og vi inviterer beboerne ned til en lille konkurrence om at sortere affald. Det er meningen, at det skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed, siger Malene Wullf.