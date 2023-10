Sønderborg Lufthavn gennemfører storstilet redningsøvelse

Derfor blev der sendt over ti redningskøretøjer ud til det "nedstyrtede" fly, og i fire timer var den kunstige øvelse virkelighed for alle deltagere.

Alvorligt for sjov

Kort før alarmen lød, fandt 26 figuranter fra Flyverhjemmeværnet sig til rette i flyets sæder. Men ikke før de blev sminket med åbne sår, benbrud og forbrændinger.

- Øvelsen er så realistisk, som den overhovedet kan være. Skaderne hos passagererne er til for at give ambulancepersonale og læger mulighed for at behandle dem så realistisk som muligt, siger Christian Berg.