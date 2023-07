Sønderborg Lufthavn skal udvides for 212 millioner

- Det er en virksomhed, som har hjertet med sig, der skyder så mange penge i Sønderborg Lufthavn, og det er helt unikt for Sønderjylland, at både det private og det offentlige samarbejder om at sikre en væsentlig infrastruktur til Sønderborgområdet.

Sådan siger luftfartsanalytiker ved Sydbank, Jacob Pedersen, til nyheden om, at Bitten og Mads Clausens Fond i samarbejde med Sønderborg Kommune nu går i gang med at renovere og ombygge Sønderborg Lufthavn for 212 millioner kroner.