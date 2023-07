Sønderborg Lufthavn udvides for flere hundrede millioner kroner

Det er den største investering i lufthavnens historie, skriver parterne i en fælles pressemeddelelse.

- Områdets virksomheder har brug for en hurtig, effektiv og driftssikker forbindelse til og fra Sønderjylland for at komme til København og ud i resten af verden. Vigtigheden af den rute bliver kun større, som tiden går, udtaler Per Egebæk Have, der er bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond.



Sønderborg Kommune bidrager til ombygningen med 46 millioner kroner, som allerede er afsat i kommunens budget.

- Moderniseringen af lufthavnen og bedre faciliteter er essentiel for hele Sønderborg-området ikke mindst for at sikre kvalificeret arbejdskraft og tiltrækning af nye borgere, siger borgmester Erik Lauritzen (Soc.dem.) i pressemeddelelsen.



Projektet går i gang i 2024 og forventes færdigt i 2027.