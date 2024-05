Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.



- Vi er stolte af, at vi i Sønderborg Kommune har opbygget en attraktiv skatepark, som kan tiltrække en landskamp. Vi har gennem årene støttet parken med både drift og vedligehold, og der er bygget et godt miljø op, som er med til at sikre et bredt fritidstilbud i Sønderborg Kommune, siger Thomas Worm Larsen, der er næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i Sønderborg Kommune.



Sønderborg Skatepark har eksisteret siden 2002.