Sønderborgs revykonge fik endnu en pris til samlingen

En af de store stjerner indenfor revygenren kunne endnu engang gå op til klapsalver med en pris i hånden.

Den 70-årige revyveteran Leif Maibom kunne ved prisshowet Revyernes Revy på Bakken i Klampenborg søndag aften modtage prisen som årets revyforfatter.

- Man bliver da glad, ikke sandt. Det er en flot anerkendelse af det, som jeg har skrevet, fortæller den stolte prisvinder.

Maibom var nomineret for to værker. Han blev nomineret for nummeret 'Det bli'r koldere' til Svendborgs Sommerrevy Rottefælden og for 'Peters Auto Genbrug' til Sønderborg Sommer Revy Show.