Fire deltagere er tilbage i musikkonkurrencen, og ved aftenens semifinale har to sønderjyder mulighed for at synge sig til en finaleplads i Arena Randers næste uge.

Det drejer sig om 16-årige Cristian Oprea fra Sønderborg og 28-årige Helene Frank, som er opvokset blandt det danske mindretal syd for grænsen, mens hun i dag bor i Haderslev.