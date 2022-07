Sønderjysk borgmester skal overrække trofæ ved Tour-afslutningen i Paris

Det er ingen hemmelighed, at mediedækningen af et løb som Tour de France er massiv. Og skal man tro Erik Lauritzen, så betyder det meget for en by som Sønderborg at have spillet en så central rolle i løbet.

- Det betyder for det første, at vi på dansk plan viser, at vi er en kommune, der tør at stile højt og tør at kaste os ud i nogle kæmpestore opgaver. Og at vi er i stand til at gennemføre det på fineste vis, siger Erik Lauritzen med tydelig stolthed i stemmen og fortsætter.

- Det giver en stolthed blandt borgerne, og når det så også er gået så godt, som det er i år, så bliver stoltheden kun endnu større, afslutter han.