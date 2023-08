Sønderjysk by får flere og flere par af samme køn - men der er plads til forbedring

Der er dog stadig et stykke vej til det gode og helt almindelige LGBTQ+-liv, som forpersonen drømmer om. For det ikke fredfuldt at tage sin partner i hånden og gå gennem Sønderborg.

- Jeg har prøvet at blive spyttet og råbt efter. Personligt synes jeg, at det er svært at gå på gaden med sin partner i hånden. Der bliver kigget og snakket meget. Det påvirker mig meget, og skaber en frygt for, at der sker noget, siger han.