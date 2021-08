Sønderjysk by med i slutspillet om at blive Årets Landsby - I dag får de det sidste besøg

Leder efter en nytænkende landsby

Bedømmelseskomitéen består af repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit. Komitéen faldt for Broagerlands nytænkende sammensætning, som de både kalder stærk og vejen frem.

- I år har vi ledt efter en nytænkende landsby, der kan vise vejen for udvikling i landsbyer landet over, siger Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter, i en pressemeddelelse.

- Gang på gang formår landsbyerne at sprænge skalaen for, hvad der er muligt, og i en tid, hvor landdistrikterne har brug for ny bosætning og attraktivitet, så gør de det umulige: De vender skuden og står tilbage som kandidater til Årets Landsby, siger næstformand i Forenet Kredit, Michael Demsitz, som også er en del af bedømmelsekomitéen.