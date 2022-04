Sønderjysk elev på skoleskib glædes over første stop på togtet

For at blive elev på Georg Stage kræver det, at man er mellem 18 og 22 år og har bestået afgangseksamen fra 9. klasse.

Mens Christian Okholm Nielsen lidt spontant valgte at søge ind, så er der ifølge direktøren flere af eleverne, der er blevet inspireret, når skoleskibet har ligget til i danske havne.

- En del af de elever, vi har, er kommet med, fordi de har været ombord før, hvor de måske har været 10 år gamle. Her har de tænkt, at dét her kunne være spændende at prøve, og så har det ligget og ulmet i baghovedet hos dem siden, siger Asser Amdisen, der er direktør for skoleskibet Georg Stage.

Synlighed er vigtig

Mens skoleskibet ligger til Sønderborg er det muligt for offentligheden at komme ombord og se skibet hver aften i tidsrummet 18-20. Og synligheden er ifølge direktøren alfa omega.

- Det Blå Danmark har svært ved at skaffe arbejdskraft, og det hænger sammen med, at det er svært at få unge mennesker til at vælge de maritime uddannelser. Derfor er det vigtigt for os at gøre os så synlige, som muligt, siger Asser Amdisen.