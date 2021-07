Sønderjysk halvø i finalen til Årets Landsby

-I år har vi ledt efter en nytænkende landsby, der kan vise vejen for udvikling i landsbyer landet over. Og det er nogle umådeligt imponerende landsbyfællesskaber, vi skal introduceres til i år. Alle tre landsbyer i finalefeltet har iværksat tiltag og formået at skabe rammer, som kan efterfølges og gøre en forskel for andre landsbyer i hele Danmark, lyder det fra formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter



Stilleruter og fordybelsesbænke

Broagerland har blandt andet brugt coronapandemien til at udvikle stilleområder. Det betyder, at der blandt andet er etableret stilleruter og fordybelsesbænke i området.

Området huser også en række bo- og arbejdsfællesskaber, der ifølge bedømmelseskomitéen er en nytænkende måde at bo og leve på.

De to øvrige finalister i kampen om at blive Årets Landsby er Stjær i Skanderborg Kommune og Skovsgård i Jammerbugt Kommune.

Den endelige vinder bliver kåret sidst i august måned.