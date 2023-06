Sønderjysk kor vil "vinde det hele" ved OL

Ifølge dirigent Mette Rasmussen er det nogle meget dygtige kor, som det sønderjyske kor skal op imod i Sydkorea - ikke mindst dem fra Asien.

- I Asien øver man ikke to og en halv time om ugen. Der øver man to og en halv time om dagen. Så vi skal over og lege med de store, og ambitionen er selvfølgelig hjemmefra at vinde det hele, fortæller hun.

Som en fodboldspiller

Ved World Choir Games, der også bliver kaldt OL for kor, skal Sønderjysk Pigekors Koncertkor konkurrere i to kategorier: Ligestemmige kor og kirkemusik.