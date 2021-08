Sønderjysk landsby slået i finalen som Årets Landsby: - Bare det at blive nomineret er flot

Mere præcist ville man finde den landsby eller klynge af småsamfund, som Broagerland består af, der bedst har formået at omsætte coronakrisen til positive muligheder for sine indbyggere.

Selvom Broagerland ikke kan stille sig øverst på sejrsskamlen, den 25. gang prisen uddeles, så er borgerne i området stadig stolte over, at deres område har fået positiv omtale.

- Det ville have været sjovt, hvis vi havde vundet, men bare det at blive nomineret er flot. Broagerland har vist omverdenen, at det er et område, hvor der sker noget, at vi har noget at byde på, og at det er et godt sted at bo. Det er folk klar over nu, siger Ingebeth Clausen, der er formand i landsbylauget Smøl, som er én af de fem landsbylaug på halvøen.