Sønderjysk roligan i Amsterdam: - Til grint vi skal stå i kø for coronatest, når de alligevel dropper det

Men kort efter valgte han at droppe ud af den lange kø. Til stor glæde for de frustrerede danskere, meldte DBU nemlig ud, at et dansk coronapas også er gyldigt nu.

- På en måde er det positiv, men de skulle jo har gjort før. Det virker som om, at arrangørerne ikke helt har styr på det. Det virker totalt tilfældigt, hvordan man kommer ind på stadion, siger John Senger.

Han havde booket en coronatid på en hollandsk app, der svarer til den danske coronaprover.dk.

Stadig stor forvirring

Der hersker fortsat stor forvirring, om det er muligt at bruge det danske coronapas med negativ test, men DBU skriver på Twitter, at de hollandske arrangører godkender dansk coronapas.

Det har ikke været muligt at få bekræftet fra de hollandske myndigheder.