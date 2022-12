Sønderjyderne imponerede senest ved at slå GOG's regerende mestre. Men søndag mod bundproppen gik det grueligt galt fra kampens start.

HC Midtjylland buldrede afsted og øgede støt forspringet frem imod pausefløjtet, hvor måltavlen viste 18-9 til hjemmeholdet.

Det kom Sønderjyske sig ikke over. Efter pausen kunne gæsterne kun forsøge at redde lidt af æren, men de kom aldrig tæt på at forhindre nederlaget.