Stor interesse blandt unge for rådgivning af ofre

Sidste år søgte 211 syd- og sønderjyske ofre hjælp, og det er det højeste antal i otte år.

Men ifølge politiassistent fra Forebyggelsessektionen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Karsten Morgenstjærne, så ville mange flere kunne have haft glæde af ordningen.

- Rådgivningen tilbyder hjælp til både ofre, vidner og pårørende til alle, der har været udsat for ulykker eller kriminalitet. Det er derfor, vi er ude og oplyse om ordningen, siger han.

Offerrådgivningen har afdelinger i alle landets politikredse, og de frivillige i Syd- og Sønderjyllands kommer fra hele kredsen og har vidt forskellig baggrund. De bliver grundigt uddannet, inden de kommer i arbejde og får løbende opfølgende kurser.

- Jeg er med, fordi jeg gerne vil hjælpe andre og oplever, at vi virkelig gør en forskel. Jeg kan både hjælpe ofre med at bearbejde deres tanker og følelser gennem samtale i telefonen og ved at guide dem videre til andre tilbud, fortæller rådgiver Charlotte Baumgartner fra den syd- og sønderjyske afdeling af Offerrådgivningen.

I Syd- og Sønderjylland er 62 procent af Offerrådgivningens brugere ofre, mens 25 procent har været vidne til en voldsom hændelse og 12 procent er pårørende til ofre.