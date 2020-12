Storm aflyser færgeafgange og vælter træer

DMI har udstedt en kategori-1 varsel om voldsomt vejr på den jyske vestkyst, og vinden forventes at blæse med stormende kuling med vindstød op til stærk storm. Det har dog ind til videre ingen indflydelse på Fanø færgen, der sejler som normalt.

Vinden førte tidligere også store vandmængder med sig gennem Varde Å nord for Esbjerg. Det betød, at Tarphagebroen i en periode også var spærret, fordi der stod vand på kørebanen. Men klokken 15.30 meddelte politiet på Twitter, at broen igen er åben for trafik.