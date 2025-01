Stort pengebeløb redder Rune fra bøvl med slidte kørestole: - Troede det var en fake mail

- Jeg er tæt på at være der, hvor jeg fortryder at have skrevet under, siger Lars Holst Kruse, der er formand for Kørelærerforeningen, og hans kollega Bent Grue, formand for Dansk Kørelærer-Union er enig.

Det betyder, at det ikke er muligt at adskille tolkesnyd fra andre former for snyd eller mistanke om snyd.

’’Snyd med tolke registreres ikke særskilt men falder ind under den kategori for afviste køreprøver, der er begrundet i 'snyd/mistanke om snyd'.

Et af punkterne handlede om at forbyde tolke ved køreprøverne for at undgå snyd på sprog, som den sagkyndige ikke beherskede.

- Det er et af de punkter, som jeg i dag fortryder, jeg skrev under på, lyder det fra Bent Grue.

Ifølge ham og Lars Holst Kruse lovede transportministeren dem, at de ville blive inviteret med, når detaljerne om reglerne skulle på plads, men den invitation kom aldrig.

- Der er nogle områder, hvor de er løbet fra deres løfter, siger Bent Grue, mens Lars Holst Kruse er noget mere direkte i sin kommentar til forløbet efter underskrivelsen.

- De har taget røven på os, siger han.

’Decideret modvilje’

Reglerne om at forbyde tolk ved prøverne trådte i kraft 1. juli sidste år med virkning fra 1. januar 2025. Nu kan elever kun komme til teoriprøve og praktisk prøve på dansk, engelsk, færøsk, grønlandsk og så også tysk i Sønderjylland.

Det betyder, at en række elever, der ikke taler nogen af de sprog, får svært ved at tage kørekort i Danmark.

Nogle elever var allerede i gang før jul og nåede at bestå teoriprøven, men nu risikerer de at have spildt adskillige tusinde kroner på køretimer og teoriprøve, fordi de har svært ved at bestå den praktiske prøve uden tolk.

- Vi nævnte på mødet med ministeren og Færdselsstyrelsen, at der var behov for en overgangsperiode, så de elever, der var i gang, kunne få lov til at afslutte deres forløb med tolk, men det afviste Færdselsstyrelsen med besked om, at de bare fulgte ordre fra Transportministeriet, siger Bent Grue om et af de punkter, de gerne ville have arbejdet videre med på et opfølgende møde.

Kørelærerne undrede sig også over, at Færdselsstyrelsen ikke havde valgt at udbyde prøverne på flere sprog end de fem, der nu er tilfældet. Det var også noget af det, de håbede at tale med styrelsen om på et opfølgende møde efter underskriftseancen.

- Vi oplever decideret modvilje fra styrelsen. De har indkøbt en platform, som kan håndtere flere end fem sprog, men Færdselsstyrelsen nægter kategorisk at åbne op for flere sprog. Det vil de ikke bruge penge på, får vi at vide, siger Lars Holst Kruse.