Strandet gymnasieklasse har fået hjemrejse fra Napoli på plads

25 elever og to lærere fra Sønderborg Statsskole kan torsdag rejse fra Napoli og hjem til Danmark. Det kan de efter at have siddet på et hotel i flere dage uden at kunne komme videre.

Store dele af Italien har været lukket ned, og eleverne har derfor ikke kunnet foretage sig meget andet end at være på hotellet.

- Eleverne keder sig, og det er vist det værste, der er hændt dem, siger rektor Ole Kamp Hansen til TV SYD.

Alle er derfor ved godt mod og helbred, og planerne om en hjemrejse er ved at være endeligt på plads.

- Det tog lidt tid at få ordnet, men nu er billetter printet, og bussen bestilt. Nu bliver det også rart at få dem helt hjem, siger Ole Kamp Hansen.

Læs også Gymnasieklasse strandet i Napoli

Vil undgå ricisi

Når elever og lærere vender hjem, skal de ikke møde på skolen de efterfølgende 14 dage, selvom det ikke er et krav fra myndighederne. Skolen har besluttet at sende dem hjem for at undgå bekymring om coronasmitte.

Gymnasieklassen tog afsted til Napoli i lørdags, hvor situationen var en helt anden. Udenrigsministeriet frarådede på det tidspunkt kun rejser til et begrænset antal nordlige regioner i Italien.

Sidenhen er udbruddet af corona eskaleret drastisk i Italien, hvorfor store dele af landet mandag blev lukket ned, og skolen begyndte at arbejde for at få klassen hjem igen. De danske myndigheder har siden tirsdag frarådet rejser til hele Italien.

Når eleverne kommer hjem, vil de få virtuel undervisning de næste 14 dage.