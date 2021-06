Strejken er i gang: - Vi er mere værd

På tværs af landet nedlagde omkring 5.350 sygeplejersker arbejdet i nat. Heraf 731 sygeplejersker i Syd- og Sønderjylland.

- Vi er et fag som har brug for den her anerkendelse for at kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker langt ind i fremtiden. Vi er et fag, der har en stor faglighed, og vi vil anerkendes for den værdi, vi har, siger Jytte Pharao-Bonde.