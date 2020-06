Studerende opfinder corona-krog: Nu kan du slippe for at røre dørhåndtag

3D-printerne kører på livet løs i Sønderborg. Ud af dyserne formes orange plastikkroge, der skal gøre livet lettere i en coronatid.

Gennem de seneste tre måneder har vi lært, at dørhåndtag ikke bare er dørhåndtag. De er også såkaldte kontaktflader, som mange mennesker kommer i kontakt med. Og i en verden med en smitsom virus er det en god idé at undgå for meget kontakt med fladerne.

En gruppe studerende på SDU har konstrueret en krog, så man slipper for at røre med sine egne hænder på for eksempel håndtag og elevatorknapper. Den kan også hjælpe med at flytte stole, bære indkøbsposer og meget andet.

- Ideen kom fra de studerende selv, der gerne ville hjælpe universitetet. De har selv designet krogene under min supervision, fortæller ingeniør Andrei-Alexandru Popa fra SDU Sønderborg.

Andrei-Alexandru Popa er ingeniør og institutleder ved Mads Clausen Instittutet. Foto: Tue W. -Paltorp, TV SYD

Mads Clausen Instituttets FabLab fik for to år siden 295.000 kroner fra Rambøll Fonden.

- De penge betød, at vi kunne købe et dusin 3D-printere, hvilket betyder, at vores studerende kan arbejde med prototyper, lige når de har lyst. Og det er netop det, vi ser et glimrende eksempel på i det her tilfælde fortæller Andrei-Alexandru Popa.

Bestil en krog

Man kan få fingre i krogen ved at skrive til Andrei-Alexandru Popa på andrei@mci.sdu.dk. Der ligger allerede en masse klar, og hvis succesen nu stikker helt af, så kan FabLab speede op, så de kan lave 200 i døgnet.

Corona-krogen produceres på en 3D-printer. Foto: Tue W. -Paltorp, TV SYD

Det er også muligtat få lavet skræddersyede modeller, hvis man har en ekstra tung dør eller et håndtag, som kræver et særligt design. De studerende har også lavet nogle små redskaber, som man kan bruge, når man vil åbne en dør med albuen.