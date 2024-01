Sur smiley til koncept burgerbar

The Burger Concept er en burgerkæde, der har 15 filialer over det meste af landet. Konceptet er at tilbyde meget billige burgere af høj kvalitet. Men i filialen i Sønderborg er det altså gået galt. Efter en perlerække af smilende Smiley'er fik burgerbaren i Borgen i begyndelsen af januar i år en sur Smiley og en bøde på 5.000 kroner.

For det første var der problemer med rengøringen. Burgerbarens svar til Fødevarestyrelsen:

- Det kan jeg godt se, siger den unavngivne ansatte til kontrollørerne.

For det andet var der problemer med dokumentationen for den lovpligtige egenkontrol.

- Det får vi rettet op på, lyder svaret fra de lokale ansatte i konceptet.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra brødreparret bag kæden, Morten og Simon Franck Jakobsen, men de er ikke vendt tilbage endnu.