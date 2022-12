Svend har ledt efter vandlæk i snart 14 dage: 48.000 liter drikkevand fosser ud dagligt

Det kræver en tålmodig mand at være på jagt efter en lækage i et område med 15.000 stophaner, der potentielt skal tjekkes.

Dét er Svend Rasmussen heldigvis.

- Man bliver nødt til at have ro på, for man kan ikke skynde sig, når man skal finde et vandbrud, siger han.

For godt 14 dage siden kunne Sønderborg Forsyning se på deres målere, at der var et usædvanligt forbrug i Augustenborg og omegn.

- Vi kunne se, at der om natten var et større forbrug end normalt, og når det så er over en periode, så er det tegn på, at der er en lækage et sted. Derfor er vi begyndt at lede efter det, siger driftchef i Sønderborg Forsyning, Stinne Stokkebo.