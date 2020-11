Syd- og Sønderjyder er bedst med gris

Lyst i Vejle er også glade for gris

Konkurrencen er en tilbagevendende konkurrence, som i år har måtte tænke i andre baner på grund af coronavirus. Normalt kåres vinderen efter et stort show, hvor alle de nominerede kokke præsenterer retterne for dommerne. I år har dommerne dog været på besøg ude i restauranterne.

En af restauranterne, der har fået besøg, er Lyst i Vejle, der har formået at imponere med grisekød.

- Årets Ret med Gris har til formål at inspirere kokkene til fortsat at se mulighederne i grisen som attraktiv råvare. Heldigvis ved vi, at kokkene generelt elsker gris, og konkurrencen tiltrækker altid den absolutte elite inden for dansk gastronomi. Så det var vigtigt for os at afvikle konkurrencen trods af covid-19 udfordringerne, siger Anders Nicolajsen, markedskonsulent for Foodservice og Gastronomi i Landbrug & Fødevarer.

Vinderen annonceres den 30. november 2020.