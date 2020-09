Sygehusafdeling vinder pris for bedre arbejdsmiljø

På sengeafdelingen M 14 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg var vold og trusler fra patienter så stort et problem for personalet, at mange af dem meldte sig syge eller søgte noget andet arbejde.

Sådan er det ikke mere, og tirsdag udnævnes afdelingen som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien psykisk arbejdsmiljø. Den uddeles af Arbejdsmiljørådet.

Nu formår vi at fastholde personalet, og sygefraværet er blevet lavere. Anette Brink, oversygeplejerske, afdeling M 14, Sygehus Sønderjylland

- Nu formår vi at fastholde personalet, og sygefraværet er blevet lavere. Arbejdsglæden er blevet større, og langt flere kommer til for eksempel vore sociale arrangementer, siger Anette Brink, oversygeplejerske på afdeling M 14.

Fidusen

Fidusen har været at bruge en metode fra psykiatrien til at vurdere patienters truende adfærd. Den hedder BVC-score, og den lægger den enkelte patient fast på et et trusselsniveau. Dermed kan sygeplejerskerne på forhånd vurdere, om de selv kan gå ind til patienten, eller om de måske skal være flere.

På afdeling M14 behandler de patienter med diabetes-, hormon- og nyresygdomme, og deres medicin eller sygdom kan gøre dem forvirrede, voldelige og truende.

Truslen

- Trusler om fysisk og psykisk vold er et arbejdsmiljøproblem, som skal tages meget alvorligt. Ved at risikovurdere alle patienter har arbejdspladsen forebygget vold og trusler meget effektivt. Det har medført færre arbejdsulykker og mindre sygefravær. Det er rigtigt flotte resultater på afdeling M 14, siger Arbejdsmiljørådets formand, Christina Lage.

Direktionen på Sygehus Sønderjylland har besluttet, at BVC-score skal indføres som et arbejdsredskab på hele hospitalet.