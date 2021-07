Sygeplejerske skriver kamphit til strejke

Anja Sorgenfri er glad for, at hendes ord nu kan tale sygeplejerskernes sag under konflikten, der indtil nu har varet i 26 dage.

- Jeg er glad for, at teksten kommer ud og får lov til at leve, og jeg er beæret over, at der er nogle professionelle, der har taget sig af den og givet den et skub, så den er med til nogle af demonstrationerne rundt i landet.

Sammen med sangen er der også blevet produceret en musikvideo med fem sygeplejerkollegaer og sanger Zindy Laursen.

- Jeg synes, den er god. Den viser, hvordan sygeplejersker elsker deres fag. Hvordan vi smiler, er åbne og vil vores patienter. Men vi vil også gerne have det, der skal til, for at vi kan rekruttere i fremtiden. Hvis der er nogen, der skal vælge at blive sygeplejersker frem for andre sundhedsfag, så er det væsentligt, at lønnen følger med, siger Anja Sorgenfri.

Hør hele sangen i videoen forneden: