Tårnhøje Tina tackler fordommene i Sønderborg Prides afskedsparade

- Det har betydet rigtigt meget, at det ikke kun er i storbyerne, der sker noget, men at der også sker noget lokalt, så man ikke skal ud at rejse hver eneste gang, siger Tina.

Man kan nok ikke overvurdere den rolle, som de forskellige prider har spillet i den kamp for accept og ligestilling, som LGBTQ+ miljøet har kæmpet i herrens mange år.

- Folk skal lære at acceptere én, men man skal også lære at acceptere sig selv. Det er en øvelse i sig selv, og det kan du kun ved at komme ud og blive anerkendte, siger Tårnhøje Tina.

Priden slutter med en fest i aften.

- Det er fedt - mere af det. Der er guld for enden af regnbuen, og det er lige der, hvor vi er nu, konstaterer Tina Ankerstjerne.